Incidente sulla A18 Messina-Catania, auto si ribalta: ci sono dei feriti, sanitari sul posto

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza del centro abitato di Itala.

Incidente sulla A18, cos’è successo

Secondo quanto riportato dai colleghi di Messina Today, un’auto si sarebbe ribaltata sulla carreggiata causando il ferimento di alcune persone che si trovavano a bordo. Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 per la gestione del traffico e il soccorso degli occupanti.

Non è chiaro cosa possa aver provocato l’incidente sulla A18, così come è ancora da verificare lo stato di salute delle persone ferite. Maggiori dettagli su quanto accaduto potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

In mattinata un secondo incidente

Non si tratta dell’unico incidente che si è verificato oggi lungo la costa ionica siciliana. In mattinata, in pieno centro storico a Catania, due scooter sono entrati in collisione – anche in questo caso con una dinamica ancora da accertare. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118.

