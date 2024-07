La tragedia sulla A20, sale a due il numero delle vittime: è morto il 54enne Michele Ghidara

Dopo il 47enne Sebastiano Crisafulli, Catania piange la seconda vittima dell'incidente avvenuto sulla Messina-Palermo.

Sale a due il numero delle vittime dell’incidente avvenuto lo scorso venerdì lungo l’autostrada A20, tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo (ME): è morto il 54enne Michele Ghidara, originario di Catania.

Poco dopo il terribile sinistro aveva perso la vita un uomo di 47 anni, anche lui originario di Catania: il suo nome era Sebastiano Crisafulli.

Incidente sulla A20, la seconda vittima è Michele Ghidara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due vittime viaggiavano a bordo di una Mercedes Classe B sull’autostrada A20 e sarebbero rimaste coinvolti in un sinistro autonomo. Il 47enne di Catania sarebbe morto sul colpo. Il 54enne, invece, era stato trasferito in gravissime condizioni al Policlinico di Messina in elisoccorso.

Dopo l’intervento dei soccorritori e l’arrivo delle forze dell’ordine, la circolazione sull’autostrada dove si è verificato l’incidente è stata ripristinata dopo i rilievi necessari a ricostruire la dinamica della tragedia.

Il cordoglio

Tanti i messaggi d’addio per la seconda vittima dell’incidente sulla A20: “Ciao Michele Ghidara, sei volato in cielo troppo presto. Ti ricorderò sempre le nostre risate al campeggio”, scrive Anna Maria su Facebook per ricordare l’amico scomparso tragicamente.

