Incidente sulla A29dir, gravissimo conducente della Fiat Panda: lotta per la vita al Civico

Lotta tra la vita e la morte la persona rimasta ferita nell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada A29dir, nel Trapanese.

Si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A29dir Alcamo-Trapani, all’altezza della galleria Segesta.

Incidente A29dir, la ricostruzione

La persona ferita è un 61enne che si trovava alla guida di una Fiat Panda che si è schiantata con un camion mentre entrambi i mezzi percorrevano la carreggiata in direzione Alcamo. Non avrebbe riportato particolari conseguenze, invece, il conducente del mezzo pesante.

Incidente A29dir, i soccorsi

Per il 61enne, apparso subito grave, è stato quindi disposto il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici del Civico. Attualmente, la persona ferita lotterebbe tra la vita e la morte.

L’incidente avvenuto sull’autostrada A29dir Alcamo-Trapani ha causato forti rallentamenti alla circolazione stradale, che è stata ripristinata soltanto a pomeriggio inoltrato.