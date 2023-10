Scontro tra camion e auto sulla A29dir, traffico paralizzato: interviene l’elisoccorso

Traffico bloccato in direzione Alcamo: una persona ferita. Via alle operazioni di soccorso.

Si registra un nuovo incidente sulla A29dir Alcamo – Trapani, con una persona ferita in maniera seria: ecco la nota dell’Anas con tutte le informazioni utili per gli utenti della strada.

Traffico bloccato sulla A29dir, cosa succede

Nella nota Anas si legge: “Sull’autostrada A29dir Alcamo-Trapani, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Alcamo a causa di un incidente avvenuto al chilometro 5,100. Per cause in corso di accertamento, un’auto e un mezzo pesante sono entrati in collisione e, nel sinistro, una persona è rimasta ferita”.

“Si è in attesa dell’elisoccorso, il cui atterraggio è previsto sulla carreggiata in direzione Trapani che, di conseguenza, verrà anch’essa chiusa per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso e recupero del ferito”.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Immagine di repertorio