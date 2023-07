Resta infilzato da guard-rail in incidente sulla A29, morto l’alcamese Cosimo Accardi

Domenica tragica sulla A29, morto il 46enne Cosimo Accardi. Per lui fatale lo schianto contro le pareti di protezione.

Un cittadino alcamese di 46 anni, Cosimo Accardi, ha perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

La vittima, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso il controllo della sua Toyota Corolla di colore nero mentre percorreva la carreggiata in direzione Mazara del Vallo.

La ricostruzione dell’incidente

Il mezzo sarebbe finito contro le barriere di protezione dell’autostrada, con il 46enne rimasto “infilzato” dal guard-rail. L’uomo sarebbe stato colpito fatalmente all’addome. Non si registrerebbero altre persone coinvolte. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che si sono dovuti arrendere all’evidenza.

Il cordoglio

Appassionato di ciclismo, Cosimo Accardi ha gestito per anni, insieme al padre, il gruppo Atala-Ofmega. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, insieme a quelli pubblicati dalle squadre sportive dilettantistiche di ciclismo.

“La Bike Adelkam si unisce al dolore della famiglia Accardi per la prematura scomparsa del nostro amico Cosimo Accardi”, scriva Bike Adelkam.

“La ASD Ciclosport Mazara si associa all’immane dolore che ha colpito la famiglia Accardi con la perdita dell’amico Cosimo. Siamo vicini moralmente alla sorella Dora, al papà e alla mamma. La Ciclosport oggi perde colui che per anni insieme alla sorella Dora è stato consigliere, supervisore ed amico. Condoglianze”, si legge in un altro post. E ancora: “Il Team Airone si stringe al dolore della famiglia Accardi per la perdita del caro amico Cosimo”.

Fonte foto: Facebook – Cosimo Accardi