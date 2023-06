Incidente al Villaggio Mosè, moto contro auto: due feriti in ospedale

Disavventura per una coppia protagonista di un incidente ad Agrigento. Per entrambi diversi traumi, curati in ospedale.

Ennesimo incidente stradale in Agrigento, lungo viale Leonardo Sciascia, nella zona del Villaggio Mosè. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero stati una Ford Focus e uno scooter Piaggio Liberty, per cause ancora da comprendere.

Ad avere la peggio, nell’occasione, sarebbe stata la coppia che si trovava in sella al mezzo a due ruote.

Le condizioni dei feriti

Entrambi, infatti, hanno riportato delle ferite per le quali è stato necessario il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento a opera dei sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza. La coppia ha riportato diversi traumi ma, fortunatamente, non si parlerebbe di rischi per le loro vite.

In viale Leonardo Sciascia, a seguito dell’incidente, si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito e a regolamentare il traffico stradale.

Foto di repertorio