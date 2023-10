Schianto in via Roma, Lancia Delta finisce contro auto in sosta e muro: due feriti

Si contano due persone ferite nell'incidente avvenuto ieri sera ad Aragona. Diverse le auto colpite nello schianto.

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, lungo via Roma ad Aragona, in provincia di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due giovani sono rimasti coinvolti nello scontro che ha visto come protagonista una Lancia Delta che sarebbe finita contro diverse auto in sosta, per poi arrestare la propria corsa contro un muro.

Incidente in via Roma, le condizioni dei feriti

Un sinistro violento che, fortunatamente, ha registrato soltanto il ferimento delle due persone che si trovavano a bordo del mezzo a quattro ruote. Per loro non si parla di rischio per la vita. A quanto pare, nessun altro soggetto sarebbe rimasto coinvolto.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i due malcapitati. Presenti anche i carabinieri che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito. Ancora da accertare la dinamica di quanto accaduto.