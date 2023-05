Incidente sulla Statale 640, auto in un fosso: cinque feriti

Un uomo, due donne e due bambini sono le persone rimaste ferite dopo un pericoloso incidente stradale nell'Agrigentino.

Ennesimo incidente stradale lungo la Strada Statale 640, tra Aragona e Favara, nell’Agrigentino: cinque i feriti dopo il sinistro, che ha coinvolto una Peugeot 5008 con a bordo 7 cittadini americani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la polizia stradale e i carabinieri di Favara.

Incidente sulla Statale 640, cinque feriti

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 maggio lungo la Statale 640, al bivio per Aragona. Secondo una prima ricostruzione, un’auto – con a bordo 7 americani in vacanza in Sicilia, tre dei quali militari – sarebbe finita in un fosso nei pressi dello spartitraffico stradale.

In seguito al violento impatto, cinque degli occupanti del mezzo (il conducente, due donne e due bambini) sono rimasti feriti. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 con delle ambulanze per trasferire i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Si è concluso, invece, tragicamente un altro incidente, avvenuto lungo la Catania – Gela e costato la vita a un giovane di 32 anni. La vittima sarebbe finita fuori strada con la propria moto, mentre si trovava nei pressi di Caltagirone assieme a un amico.