Incidente autonomo sulla A18: 2 feriti, Stradale in azione

Ancora un incidente in autostrada, nel Catanese: ecco le prime informazioni.

Si registra un nuovo incidente lungo la A18, per l’esattezza nei pressi dello svincolo per Fiumefreddo (in provincia di Catania).

Il bilancio è di due feriti. Al momento non si hanno particolari informazioni sulle loro condizioni.

Incidente sulla A18 a Fiumefreddo

Secondo le prime informazioni divulgate dalla Polizia Stradale catanese, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, avvenuto nella corsia in direzione Messina. Il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 13 luglio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori della Stradale di Giardini Naxos per la gestione della viabilità e i rilievi di rito.

Immagine di repertorio