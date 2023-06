Incidente nell’Agrigentino, scontro tra auto: grave un anziano

Tremendo incidente tra le località di Naro e Campobello di Licata, un uomo è stato estratto dalle lamiere e portato in ospedale.

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno, lungo la Strada provinciale 12 che collega le località di Naro e Campobello di Licata, in provincia di Agrigento.

Due auto, una Renault e una Fiat Panda, si sono scontrate per cause ancora da comprendere. Nell’occasione, ad avere la peggio, è stato il conducente del secondo mezzo. L’anziano che si trovava alla guida della Fiat Panda è rimasto infatti incastrato tra le lamiere, riportando diverse ferite.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Canicattì che hanno provveduto a estrarre il guidatore dal mezzo accartocciato. Per lui è stato disposto il trasferimento in Pronto Soccorso all’ospedale Barone Lombardo in ambulanza.

Fortunatamente, nonostante le sue condizioni di salute siano gravi, l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita. Conseguenze più lievi per il conducente della seconda auto. Sul luogo dell’incidente si sono presentati anche i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.

Foto di repertorio