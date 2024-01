VIDEO | Scontro tra due auto, traffico in tilt nell’Agrigentino: tre feriti, uno è grave

Traffico bloccato, elisoccorso in azione e tanta paura: brutto incidente alle porte di Canicattì.

Brutto incidente stradale in contrada Gulfi alle porte di Canicattì, in provincia di Agrigento. Due le auto coinvolte; il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico incidente registrato in Sicilia nelle scorse ore. Nella mattinata di sabato 27 gennaio, infatti, sulla A20 Messina – Palermo l’elisoccorso è intervenuto per soccorrere la donna ferita dopo uno schianto contro il guardrail a bordo strada. Sono in corso le indagini del caso.

Incidente a Canicattì, la ricostruzione

La dinamica dell’accaduto rimane ancora da chiarire: secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate – per cause da accertare – in contrada Gulfi. Tre persone sono rimaste ferite in seguito al violento impatto, una purtroppo in maniera grave. I sanitari del 118 hanno trasferito il malcapitato all’ospedale di Caltanissetta in elisoccorso.

Due donne con lievi ferite, invece, sono state trasferite dai sanitari del 118 all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul posto stanno lavorando le squadre dei vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri. Il traffico è bloccato.

Foto e video di Irene Milisenda