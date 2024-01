VIDEO | Schianto sulla A20, auto sfonda il guardrail: interviene l’elisoccorso

Brutto incidente in autostrada: intervengono vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Ferita una donna.

Incidente alle prime ore del sabato mattina sull’autostrada A20 Messina – Palermo, nel tratto autostradale compreso tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, all’altezza del chilometro 42,800.

Purtroppo si registra una ferita, una donna, in condizioni serie. Nella notte un altro incidente, con un’altra donna trasferita in ospedale, si è registrato lungo la circonvallazione di Messina. Si sarebbe trattato, in questo caso, di un sinistro autonomo che però avrebbe interessato anche due auto in sosta.

Incidente sulla A20, auto contro guardrail

Dalle ore 9.30 il personale del comando dei vigili del fuoco di Messina è intervenuto per tirare fuori dalle lamiere una donna che, a bordo della sua vettura, avrebbe sfondato il guardrail e terminata nel fossato a ridosso della carreggiata. Ancora da accertare le cause dell’incidente che ha portato la donna a perdere il controllo del mezzo e, dopo avere divelto un guardrail, ad arrestarsi diverse centinaia di metri più avanti ribaltandosi.

Le squadre provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Patti hanno provveduto a estrarre la donna incastrata tra le lamiere della vettura. Il personale sanitario giunto sul luogo del violento impatto ha provveduto a immobilizzare la donna e assicurarla a una barella spinale.

Come sta la ferita

La vettura medica e l’ambulanza presente con a bordo il medico di turno, hanno provveduto al trasporto in elisoccorso della donna coinvolta al Policlinico di Messina. Sarà sottoposta a tutti i controlli di rito per scongiurare eventuali commozioni cerebrali causate dal ribaltamento del mezzo.

Il personale dei vigili del fuoco, ancora presente sul posto, prosegue nel frattempo con le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’auto e del luogo dell’incidente. Contestualmente, è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale per i rilievi di competenza e i mezzi del personale di controllo autostradale.

