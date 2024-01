Spaventoso incidente notturno sulla circonvallazione di Messina: donna ferita

Traffico in tilt e una 42enne in ospedale: questo è il bilancio dell'ennesimo incidente nella città dello Stretto.

Un’auto ribaltata, altre due – in sosta – travolte. E una donna di 42 anni trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale “Piemonte” per le forti contusioni riportate in seguito al violento impatto. Questo il bilancio dell’incidente autonomo verificatosi sulla circonvallazione di Messina poco prima delle 23 di venerdì sera.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sulla circonvallazione di Messina, la ricostruzione

La donna, a bordo della sua Nissan Juke nera, stava percorrendo il viale Regina Elena in direzione nord – sud, quando avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo – per cause da accertare – andando a scontrarsi con altre due auto in sosta.

Dopo l’impatto, la Juke si è cappottata e la donna è rimasta intrappolata all’interno del veicolo. L’intervento di una squadra di vigili del fuoco ha permesso alla 42enne di uscire ed essere trasportata all’ospedale del centro città dall’ambulanza immediatamente giunta sul luogo dell’incidente.

I soccorsi

In forte stato di shock, per la conducente del mezzo sembra essere stata maggiore la paura rispetto alle ferite riportate. In via precauzionale, dopo le prime cure prestate in ambulanza, i sanitari hanno preferito portarla in ospedale per scongiurare eventuali commozioni cerebrali.

Oltre a 118 e vigili del fuoco, sul luogo è intervenuta anche la sezione infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e bloccare il traffico proveniente da nord. Le auto provenienti da sud sono invece state deviate sulla via Brasile.

Rimasto bloccato anche il trasporto urbano in direzione nord, con l’autobus di linea costretto a fare scendere tutti i passeggeri e impossibilitato al transito fino alla riapertura dell’arteria, avvenuta solo a tarda notte.