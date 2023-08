Scontro tra Fiat e Alfa Romeo in contrada Consolida, corsa in ospedale per due giovani

Nuovo incidente in provincia di Agrigento, due giovani feriti.

Ennesimo incidente ad Agrigento, per l’esattezza in contrada Consolida, all’altezza del bivio che porta alla zona industriale della città.

Il bilancio è di due feriti, entrambi fortunatamente in condizioni non preoccupanti.

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat Cinquecento e una Alfa Romeo Mito – si sarebbero scontrate in contrada Consolida per cause attualmente in corso d’accertamento.

I due conducenti, due giovani (una donna e un uomo), sarebbero rimasti feriti in seguito al violento impatto. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’avvenuto incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I sanitari hanno trasferito i due feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Weekend di sangue in Sicilia

Quello di contrada Consolida non è, purtroppo, l’unico incidente che si è verificato nelle scorse ore in Sicilia. Una tragedia, in particolare, ha sconvolto l’intera Isola nel weekend: si tratta di un sinistro mortale avvenuto sulla Statale 626, costato la vita a tre persone (Giovanni Fossile, Arianna Ceccatelli ed Eleonora Modica).

