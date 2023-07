Schianto sulla SS 626, salgono a tre le vittime: si piangono Giovanni, Arianna ed Eleonora

Nulla da fare per Giovanni Fossile, Arianna Ceccatelli, ed Eleonora Modica, deceduti a seguito dell'incidente stradale di ieri.

Sono Giovanni Fossile, 28 anni, Arianna Ceccatelli, 36 anni, ed Eleonora Modica, 31 anni, le vittime dell’incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica 30 luglio sulla Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela, all’altezza del viadotto Capodarso.

Le prime due vittime – l’uomo palermitano e la donna di Greve in Chianti (Firenze) – hanno perso la vita sul colpo, a seguito del sinistro. La 31enne, di origini palermitane, è invece spirata nelle ore successive dopo il suo ricovero e l’intervento chirurgico all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Oltre alle vittime, si registrano anche tre persone ferite. Una di queste – il marito 41enne della seconda donna deceduta – è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Gli altri due verserebbero in condizioni meno preoccupanti. Il sinistro, in base a una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in direzione Caltanissetta, a poca distanza dal capoluogo nisseno.

I soccorsi

A scontrarsi, per cause ancora da comprendere, sarebbero state una Opel Corsa e una Toyota Yaris. Sul luogo dove è avvenuto l’incidente mortale sono arrivati i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas.

La circolazione stradale lungo il tratto della SS 626 interessato dal sinistro è rimasta temporaneamente bloccata per diversi minuti in entrambe le direzioni.

Fonte foto: Franco Assenza