Terribile incidente a Caltanissetta: due morti

Terribile incidente nel territorio di Caltanissetta, sulla strada statale 626, Valle del Salso. Un incidente violentissimo che è finito in tragedia.

Incidente Caltanissetta

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 626 “della Valle del Salso”, in provincia di Caltanissetta. Due le auto coinvolte. Lo scontro è avvenuto al km 3. Sul posto si trovano le squadre del 118, la polizia stradale e il personale Anas. La circolazione nel tratto interessato è temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni.