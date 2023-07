Incidente nel ragusano: auto cappotta

Un'auto si cappotta sulla Cava d'Aliga/Sampieri in contrada Corvo, in terra iblea. Un’anziana avrebbe perso controllo del mezzo.

Un’auto cappotta sulla Cava d’Aliga/Sampieri in contrada Corvo, in terra iblea. Un’anziana avrebbe perso il controllo del mezzo. La signora non sarebbe in condizioni critiche e non avrebbe problematiche serie. Il traffico è stato naturalmente bloccato per permettere la bonifica della zona e ha subito rallentamenti. In corso la rimozione della vettura e i rilievi per determinare la dinamica. Sul posto un’ambulanza per fornire le cure mediche alla malcapitata.

Foto di Franco Assenza