Incidente in corso Sicilia, schianto tra due moto: tre giovani in ospedale

Sono quattro le persone rimaste ferite nell'incidente di corso Sicilia. Traffico in tilt sul luogo del sinistro.

Ancora incidenti stradali nell’Isola. L’ennesimo sinistro è accaduto ieri pomeriggio in corso Sicilia, all’altezza di piazza Mattarella, a causa di un tamponamento che ha visto come protagonisti uno scooter e un altro mezzo a due ruote.

Incidente ad Augusta, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei fatti, uno dei due mezzi non sarebbe stato in grado di evitare l’impatto, frenando in tempo, e si è scontrato causando il ferimento di quattro persone.

Per tre dei quattro soggetti coinvolti – tutti giovani – si è rivelato necessario il trasporto all’ospedale “Muscatello” di Augusta per essere sottoposti alle cure del caso.

Sul luogo dove si è verificato l’incidente si sono create delle lunghe code, anche a causa dell’intenso traffico stradale già presente.