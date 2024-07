Dolore in Sicilia per l’ennesima vittima della strada, è morto il 43enne Agostino Parisi

Erice piange il 43enne, che da un mese era ricoverato al Villa Sofia di Palermo per le gravi ferite riportate in seguito all'incidente stradale.

Dolore a Erice, in provincia di Trapani, dove si piange l’ennesima vittima della strada: è morto, infatti, il 43enne Agostino Parisi, vittima di un tragico incidente e da circa un mese ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita: le ferite riportate dopo il sinistro si sono rivelate fatali.

Incidente a Erice, morto Agostino Parisi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto lo scorso fine giugno. Secondo una prima ricostruzione, il 43enne si trovava a bordo di una moto Yamaha e avrebbe perso – per cause da accertare – il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto e riportato gravissime ferite. Portato in un primo momento all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani in codice rosso, successivamente era stato trasferito al Villa Sofia di Palermo.

Lì, purtroppo, dopo circa un mese di agonia, Agostino Parisi è deceduto. Lascia la moglie.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per l’uomo, molto conosciuto anche per il suo centro di analisi sensoriale chiamato “Mondo sensoriale“.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

“Caro Agostino Parisi, ti ho conosciuto 15 anni fa alla Ps Advert quando ti ho realizzato il sito web di Mondo Sensoriale, e ho avuto modo di apprezzare le tue doti, il tuo carattere e la tua bontà. Ricordo con piacere i tuoi corsi di analisi sensoriale nell’ultima edizione di Bonton a Castellammare del Golfo, ma anche nelle prime edizioni di Stragusto assieme alla tua Sara, con la quale formavate una bellissima coppia. Ricordo anche la tua passione per la fotografia, e le nostre chiacchierate e risate di quel periodo. Non ti vedevo da un po’ e oggi questa triste notizia mi ha totalmente sconvolto. Riposa in pace e buona luce: sono sicuro che in questo momento ne troverai tanta, per scattare quelle foto che ti piaceva tanto fare. È stato un onore conoscerti”.

Anche la Stragusto scrive sui social: “Brutta notizia per noi di Stragusto: ci ha lasciato Agostino Parisi, un amico che ha collaborato con noi nei primi anni con serietà e competenza. Un tragico incidente in moto gli è stato fatale, è spirato oggi dopo un mese di coma. Un caro abbraccio alla moglie Sara e a tutta la famiglia. R.I.P”.

Foto da Facebook