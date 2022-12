Grave incidente sulla Statale 114: due feriti, interviene l’elisoccorso

Drammatico incidente nel Siracusano: uno dei feriti è stato trasferito a Catania in elisoccorso per la gravità delle lesioni riportate.

Si è registrato l’ennesimo grave incidente in Sicilia, in particolare lungo la ex Strada Statale 114 a Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa).

Il bilancio è di due feriti.

Incidente sull’ex Statale 114 a Priolo

Il sinistro si è verificato ieri nel primo pomeriggio, non lontano dalla zona dove si trova il Polivalente di Priolo. Secondo una prima ricostruzione, due auto sarebbero state protagoniste di uno scontro frontale. Le cause e le responsabilità dell’incidente rimangono da chiarire.

In seguito all’impatto, entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Sul posto, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il più grave dei due all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il secondo automobilista, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla prognosi e sulle condizioni dei due feriti.

Sul posto, per effettuare i rilievi dopo il grave incidente e stabilire la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Priolo e quelli della municipale.

Purtroppo, questo è solo l’ennesimo grave incidente in Sicilia nel giro di pochi giorni. Uno dei peggiori, che ha portato al ferimento grave di un ragazzo molto giovane, si è verificato lungo la Statale 113 tra Bagheria e Ficarazzi (in provincia di Palermo): si è trattato di uno scontro tra uno scooter elettrico e un’auto.

