Incidente sulla SS 113 a Ficarazzi, c’è una persona ferita: traffico bloccato

Ennesimo incidente in Sicilia, traffico bloccato sulla SS 113 a causa di uno scontro tra mezzi.

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 1° settembre, lungo la Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 249,500, all’altezza di Ficarazzi, in provincia di Palermo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti un autocarro e un’autovettura. Nell’occasione, il sinistro avrebbe causato il ferimento di una persona.

Traffico interrotto in entrambe le direzioni

Al momento il traffico risulta essere bloccato in entrambe direzioni. Sono ancora da comprendere le cause che hanno portato allo scontro.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.