Incidente in galleria: ferito gravemente operaio di una ditta catanese

Un giovane operaio siciliano è rimasto seriamente ferito in un incidente un lavoro. Si tratta di un 22enne che lavora per una ditta catanese, la Cipa, gravemente coinvolto in un sinistro avvenuto intorno alle 13:00 in una galleria del cantiere della Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in Campania. Si stavano svolgendo sul posto alcuni interventi per il raddoppio della linea. Il malcapitato è stato condotto in ospedale e ha subito sottoposto a un’operazione. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sul caso.

Le condizioni del siculo e la dinamica dei fatti

L’Eav, Ente autonomo Volturno, che ha appaltato il compimento dell’opera diffonde una nota sulla situazione. “Sembra che il ragazzo si sia fatto male a causa di un ugello saltato nei pressi della macchina perforatrice durante le iniezioni di cemento delle perforazioni in calotta/fronte. Si è rotto un tubo dell’aria compressa. Le condizioni del giovane sarebbero gravi a causa delle ferite al femore e al bacino”.