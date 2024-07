Scontro sulla A18, grave incidente nella galleria Sant’Alessio: traffico in tilt e un ferito

Traffico bloccato e 118 sul posto: ennesimo grave sinistro sull'autostrada Catania - Messina.

Si registra l’ennesimo incidente sull’autostrada A18 Catania – Messina, per la precisione nella galleria Sant’Alessio, in direzione della città dello Stretto.

Coinvolte tre auto. C’è un ferito grave.

Incidente nella galleria Sant’Alessio sulla A18

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate – per cause da accertare – tre auto. Uno dei conducenti sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Sul posto sono accorsi la Polizia Stradale e i sanitari del 118, che hanno soccorso e trasferito in ospedale le persone coinvolte.

Presenti sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni per la messa in sicurezza della galleria. Gli agenti sono in azione per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità del sinistro.

Nella zona si registrano rallentamenti e si circola sulla corsia di sorpasso.

Impatto in tangenziale a Catania

Un lunedì “nero” per gli automobilisti siciliani, visto che un altro incidente – con conseguenti rallentamenti alla circolazione – si è registrato nel tratto iniziale della tangenziale di Catania. Coinvolte più vetture. Ci sarebbero stati, anche in questo caso, feriti ma per fortuna non in condizioni gravi. In corso gli accertamenti della polizia sulla dinamica dell’accaduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio