Catania, tamponamento all’imbocco della tangenziale: traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le ore 8, a Catania all’imbocco della Tangenziale. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un tamponamento fra più vetture, con i mezzi rimasti inevitabilmente fermi lungo la carreggiata.

Traffico in tilt

L’incidente, come detto, è avvenuto all’imbocco della Tangenziale di Catania (prima del bivio per le direzioni di Messina e Siracusa). Non si segnalano fortunatamente feriti gravi: il traffico, però, è visibilmente rallentato.

