SS 121, tamponamento a catena in direzione Paternò: traffico in tilt

Nella tarda mattinata di oggi, 12 luglio 2024, un tamponamento a catena si è verificato sulla SS 121, nel tratto compreso tra Misterbianco e Paternò.

L’incidente ha coinvolto almeno tre veicoli e sta creando diversi disagi alla circolazione, con lunghe code e forti ripercussioni sul traffico. Pronto l’intervento delle autorità locali e dei soccorsi.

La ricostruzione del tamponamento a catena sulla SS 121

Secondo una prima ricostruzione, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte nel tamponamento. Le auto sono ferme sulla corsia di sorpasso e stanno, infatti, causando rallentamenti significativi alla circolazione. Le code sono lunghissime e iniziano nei pressi dello svincolo di Misterbianco centro e si estendono in direzione Paternò.

Mentre gli operatori sanitari si stanno occupando di curare le lievi lesioni dei feriti, le autorità sono impegnate nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza della zona.