Catania, litiga per il traffico e muore di infarto: perde la vita un 75enne

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe morto per cause naturali

Prima un litigio in centro a causa del traffico, poi l’improvvisa morte nel giro di pochi attimi. E’ quanto accaduto nelle scorse ore a Catania, nella centrale piazza Verga.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo le prime ricostruzioni, un 75enne (la vittima di questa tragedia) stava litigando con un giovane a causa della viabilità in zona. Successivamente l’improvviso malore, quindi la caduta a terra senza mai più riprendersi.

Catania, il 75enne morto per cause naturali

Intervenuti sul luogo del litigio, carabinieri e personale sanitario del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 75enne. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto per cause naturali e probabilmente avrebbe subito un infarto al miocardio. Inoltre, non è stata iscritta nessuna persona al registro degli indagati.