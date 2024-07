Catania, incidente nella notte: perdono la vita due giovani di 18 e 21 anni

Le cause dell'impatto sono ancora accertare e, in questo momento, la polizia sta svolgendo tutte le attività di ricerca necessarie per chiarire la dinamica

Tragedia nella notte a Catania, dove due giovani di 18 e 21 anni hanno perso la vita a causa di un incidente stradale con lo scooter avvenuto in Corso Indipendenza, all’altezza con l’incrocio di Corso IV novembre.

Catania, incidente in Corso Indipendenza: indagini in corso

Le cause dell’impatto sono ancora accertare e, in questo momento, la polizia sta svolgendo tutte le attività di ricerca necessarie per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 3 della notte tra il 10 e l’11 luglio a Catania.