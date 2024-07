Concorso Polizia locale 2024: 45 posizioni aperte a Salerno

I posti a disposizione sono 45, tutti a tempo indeterminato, di cui il 50% part-time.

Il Comune di Salerno ha indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato al conferimento nel 2024 di 45 posti a tempo indeterminato e part-time nella Polizia locale, per il ruolo di Istruttore di Vigilanza nell’area degli Istruttori.

Concorso Polizia locale Salerno 2024: i requisiti

I posti a disposizione per il concorso Polizia locale di Salerno 2024 sono 45, tutti a tempo indeterminato di cui il 50% part-time. Per partecipare bisogna soddisfare alcuni requisiti:

Avere cittadinanza italiana;

Avere almeno diciotto anni e non superare i 45 anni alla data di scadenza del bando;

Godere dei diritti civili e politici;

Possedere l’idoneità all’impiego;

Possedere una patente almeno di categoria B in corso di validità. Questa può essere conseguita anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, purché sia posseduto prima della firma del contratto individuale di lavoro;

Possedere il diploma di istruzione secondaria di II grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Concorso Polizia locale Salerno 2024: le prove d’esame

Le prove d’esame del concorso Polizia locale di Salerno 2024 sono tre: una prova scritta, una prova di efficienza fisica ed una prova orale. La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova scritta e della prova orale.

La prova preselettiva

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, si procederà all’espletamento di una prova preselettiva. Questa consisterà in un test a risposta multipla composto da 40 quesiti da svolgere in un’ora, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Al termine della prova preselettiva si formerà un elenco riportante i candidati risultati presenti in ordine di punteggio conseguito. I primi 225 candidati, pari a 5 volte i posti a concorso, saranno ammessi alla prova scritta.

La prova scritta

L’esame scritto avrà una durata di 60 minuti e consisterà nella somministrazione di 40 domande a risposta multipla sulle materie previste dal bando, ovvero:

elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti del Comune di Salerno in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e Legge Regionale della Campania del 13 giugno 2003 n. 12;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari.

La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

Risposta esatta: +0,75 punti;

Mancata risposta: 0 punti;

Risposta errata: -0,25 punti.

Prova di efficienza fisica

L’efficienza fisica è un requisito essenziale per i candidati che hanno superato la prova scritta, dunque prima della prova orale del concorso Polizia locale di Salerno 2024, verrà svolta questa tipologia di prova. Essa serve a verificare l’idoneità fisica all’impiego ed è strutturata in base al sesso del candidato con differenti attività e parametri di valutazione.

Per i candidati di sesso maschile:

Corsa di 800 metri piani: Deve essere completata entro un tempo massimo di 4 minuti.

Salto in alto: Il candidato deve superare un’altezza di 100 centimetri in un massimo di tre tentativi.

Piegamenti sulle braccia: 10 piegamenti continuativi da eseguire entro 2 minuti.

Per le candidate di sesso femminile:

Corsa di 800 metri piani: Deve essere completata entro un tempo massimo di 5 minuti.

Salto in alto: La candidata deve superare un’altezza di 85 centimetri in un massimo di tre tentativi. Piegamenti sulle braccia: 7 piegamenti continuativi da eseguire entro 2 minuti.

La prova orale

I candidati che hanno superato le due precedenti prove dovranno affrontare l’ultimo esame, ovvero la prova orale. Questa consiste in un colloquio interdisciplinare e verifica la conoscenza di alcune competenze specifiche:

colloquio sulle materie oggetto della prova scritta;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle tecnologie informatiche.

Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti e si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Concorso Polizia locale Salerno 2024: come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso Polizia locale di Salerno 2024 deve essere inoltrata tramite il portale InPa entro e non oltre il 3 agosto 2024. Si può accedere al portale tramite SPID e inviare la mail tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero una PEC intestata al candidato.