Concorso in Polizia, vacanti oltre 1300 posti di lavoro: requisiti e domanda

Il concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia il 23 luglio 2024, prevede l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato.

È stato pubblicato il bando per un nuovo concorso pubblico che offre un’opportunità di lavoro per chi aspira a entrare nella Polizia di Stato. Con un totale di 1.306 posti disponibili per “allievi agenti”, il concorso rappresenta una chance significativa per molti giovani italiani che hanno i requisiti per fare domanda. Il concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia il 23 luglio 2024, prevede l’assunzione di 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato. Il numero considerevole di posti disponibili è un segnale dell’importanza che viene attribuita al rafforzamento delle forze di polizia nel nostro Paese, come si legge dal sito ufficiale. La Polizia di Stato, infatti, scrive che l’inserimento di nuove risorse è fondamentale per mantenere elevati gli standard operativi.

I requisiti



Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici. Ecco un elenco dettagliato delle condizioni necessarie:

cittadinanza italiana – solo i cittadini italiani possono partecipare al concorso;

diritti civili e politici – è essenziale godere dei diritti civili e politici;

condotta incensurabile – i candidati non devono aver riportato condanne per delitti non colposi e devono avere una condotta irreprensibile;

età – gli aspiranti allievi agenti devono aver compiuto il 18° anno di età e non devono aver superato il 26° anno. Tuttavia, questo limite può essere elevato fino a un massimo di tre anni per coloro che hanno prestato servizio militare;

qualità morali e di condotta – i candidati devono possedere le qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

titolo di studio – è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore, che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

idoneità fisica, psichica e attitudinale – i candidati devono essere idonei sotto il profilo fisico, psichico e attitudinale al servizio di polizia, come stabilito dalla normativa vigente.

La domanda



Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online. Il periodo per l’invio delle domande va dalle ore 00.00 del 24 luglio 2024 alle ore 23.59 del 22 agosto 2024. È fondamentale rispettare le tempistiche per garantire l‘ammissione al concorso. I candidati interessati devono possedere i requisiti al momento dell’invio della domanda. Per sapere come completa la domanda basterà visitare la pagina web dedicata al concorso, dove si trovano tutte le informazioni. È importante leggere attentamente tutte le istruzioni e fornire i dati richiesti in maniera accurata per evitare errori che potrebbero compromettere la partecipazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI