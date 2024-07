Concorso giuristi esperti 2024: 45 posti per laureati nell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

La domanda di partecipazione va inoltrata tramite il portale inPa entro le ore 18:00 dell’8 agosto 2024.

Al via il concorso 2024 per assumere giuristi esperti di diritto cyber, delle nuove tecnologie, amministrativo, internazionale e dell’Unione Europea.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Prosegue il rafforzamento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) che ha indetto un concorso per quarantacinque giuristi da assumere a tempo indeterminato. È possibile candidarsi online entro l’8 agosto 2024.

Concorso giuristi esperti 2024: i profili richiesti

I posti disponibili sono 45, suddivisi tra i seguenti esperti:

otto unità in diritto internazionale e dell’Unione Europea;

venticinque in diritto amministrativo;

sette in diritto delle nuove tecnologie;

cinque in diritto della cybersicurezza.

I vincitori del concorso per giuristi esperti 2024 lavoreranno a Roma e saranno impiegati nelle attività di coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali, di studio e analisi su iniziative giuridiche e strategiche in materia di cybersicurezza, per il supporto giuridico-amministrativo, anche in relazione alla contrattualistica, al contenzioso e alla tutela della riservatezza dei dati personali, per le attività connesse ai profili giuridici dell’innovazione tecnologica nonché per le attività di natura ispettiva.

I requisiti per partecipare al concorso giuristi esperti 2024

Per partecipare al concorso per giuristi esperti 2024, è necessario possedere una laurea magistrale o specialistica conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente

Le classi di laurea ammissibili sono le seguenti:

Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S);

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);

Scienze della politica (LM-62 o 70/S);

Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S);

Relazioni internazionali (LM-52 o 60/S);

Scienze giuridiche (LM SC-GIUR);

Studi europei (LM-90 o 99/S);

Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S);

Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S).

Altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Per partecipare al concorso è richiesta un’esperienza professionale all’estero, con contratto di lavoro subordinato, di almeno due anni. Inoltre, è richiesta un’esperienza professionale anche di tipo autonomo, di almeno un biennio, nel campo delle attività ispettive, documentabile tramite attestazione del datore di lavoro ovvero tramite idonea documentazione contrattuale o fiscale e successiva alla laurea richiesta dal presente articolo. L’esperienza professionale biennale può essere valutata anche cumulativamente.

Concorso giuristi esperti 2024: le prove d’esame

Le prove consistono in una prova scritta e in una orale sulle materie indicate nei programmi. La prova scritta, che si svolgerà mediante l’ausilio di strumenti informatici appositamente messi a disposizione del candidato, consiste in un test a risposta multipla e in due quesiti a risposta sintetica.

La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore. La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma dei due punteggi utili (test e quesiti sulle materie dei programmi allegati).

Gli ammessi alla prova orale del concorso per giuristi esperti 2024 riceveranno una comunicazione via PEC. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nei programmi e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio le esperienze di studio e professionali e/o di studio maturate.

Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità comunicativa ed espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; la capacità di giudizio critico.

La conversazione in lingua inglese è volta a verificare il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’inglese come strumento di lavoro.

Come fare domanda?

La domanda di partecipazione al concorso per giuristi esperti 2024 va inoltrata tramite il portale inPa entro le ore 18:00 dell’8 agosto 2024.