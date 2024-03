Bonus Patente 2024, requisiti e info per effettuare la richiesta

Sarà possibile fare la richiesta da lunedì 4 marzo 2024 a partire dalle ore 12

È stata inserita online sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la piattaforma per ottenere il Bonus patente 2024, che può arrivare a un valore massimo di 2500 euro. Sarà possibile fare la richiesta da lunedì 4 marzo 2024 a partire dalle ore 12. Il provvedimento fa parte della Manovra 2024 varata dal governo Meloni, che per questo tipo specifico di bonus ha previsto un finanziamento dal valore di 5,4 milioni di euro, che di fatto sarà disponibile fino all’esaurimento delle risorse.

Bonus Patente 2024, chi può richiederlo

Potranno richiedere il rimborso tutti i cittadini italiani o europei di età compresa fra diciotto e trentacinque anni che stiano sostenendo o sosterranno la spesa per il conseguimento di una delle patenti C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E e/o della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Non si può quindi chiedere il bonus pre prendere la patente auto o moto, cioè le patenti A e B

Bonus Patente 2024, quante volte si può fare richiesta

Sul sito del ministero dei Trasporti è stato più volte sottolineato che il buono può essere chiesto una sola volta. Per questo motivo non è possibile effettuare una richiesta in anni diversi o per patenti diverse.

Bonus Patente 2024, come funziona

Nel momento in cui sarete riusciti ad ottenere il buono, è necessario che quest’ultimo venga attivato da una autoscuola o da un ente di formazione accreditato sulla piattaforma entro sessanta giorni dalla sua emissione. Se non verrà eseguita questa operazione il buono verrà annullato. In questa specifica situazione, se i fondi saranno ancora disponibili sarà possibile effettuare un altra richiesta. Dall’attivazione del bonus si hanno a disposizione altri 18 mesi per il conseguimento effettivo della patente. Altrimenti, anche in questo caso è previsto l’annullamento. Per ulteriori info è possibile collegarsi sulla pagina dedicata al Bonus patente 2024 direttamente dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

