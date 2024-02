Bonus patente 2024: credenziali e requisiti per richiederlo

A ciascun beneficiario del bonus patente 2024 sarà riconosciuto un buono pari all’80% della spesa

Un rimborso pari all’80% delle spese sostenute per i corsi e gli esami della patente presso le autoscuole, valido per i giovani tra i 18 e i 35 anni. Stiamo parlando del bonus patente, introdotto dal Decreto Milleproroghe varato dal governo con uno stanziamento pari a 3,7 milioni di euro per il primo anno e 5,4 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2026. Per l’anno in corso la piattaforma di richiesta contributo non è stata ancora riattivata

Bonus patente 2024: i contributi

A ciascun beneficiario del bonus patente 2024 sarà riconosciuto un buono pari all’80% della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di abilitazione alla guida previsti dal decreto.

Il bonus avrà un importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione per il conseguimento, anche cumulativo, di:

patenti di guida per trasporto merci (C, CE, C1, C1E):

patenti di guida per trasporto passeggeri (D, DE, D1, D1E);

carta di qualificazione del conducente (CQC).

Accesso al bonus patente 2024

Il bonus patente 2024 è rivolto ai cittadini italiani tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire una patente per la guida di mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. Questa agevolazione copre il 80% delle spese sostenute per il conseguimento della patente (fino a un massimo di 2.500 euro). Sarà inoltre possibile richiedere il bonus patente fino al 31 dicembre 2026 anche per coloro che hanno ormai raggiunto i 36 anni, a condizione che la domanda sia stata inviata prima dei 35.

Coloro che hanno conseguito la patente in questo periodo, in attesa dell’apertura delle domande, potranno richiedere il bonus anche successivamente selezionando l’opzione “Ho conseguito la patente”.

Bonus patente 2024: come richiederlo

Per richiedere il bonus patente 2024 è necessario registrarsi sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inviare la domanda tramite la piattaforma gestita in collaborazione con Sogei non appena verrà avviata la procedura per l’anno in corso.

Le credenziali

SPID;

CIE, Carta d’Identità Elettronica;

CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

I requisiti

essere cittadino italiano o europeo;

avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni.

Come funziona il bonus patente 2024

Una volta effettuata la registrazione sulla piattaforma dedicata, se la procedura va a buon fine viene rilasciato un voucher, scaricabile dalla propria area riservata del sito. Il bonus dovrà poi essere validato da un’autoscuola autorizzata, tra quelle presenti nell’elenco consultabile sul sito stesso.

Il bonus patente sarà utilizzabile entro 60 giorni dalla data di emissione per l’iscrizione ai corsi necessari al conseguimento di una delle patenti previste dal decreto. I richiedenti avranno 18 mesi di tempo dall’iscrizione ai corsi per conseguire l’abilitazione ed eventualmente la carta di qualificazione del conducente. Il voucher permette di ottenere un rimborso fino all’80% della spesa complessiva sostenuta e comunque non oltre il valore massimo di 2.500 euro.