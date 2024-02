Manovra 2024, il Governo taglia le risorse per il Bonus psicologo: meno fondi per tutte le Regioni

Ridotte le risorse in tutte le regioni nonostante il fenomeno del disagio giovanile sia in forte crescita

Il Bonus psicologo rientra tra i provvedimenti che fanno parte della Manovra economica 2024 varata dal Governo Meloni. Tuttavia alcuni incentivi in vigore negli anni precedenti hanno subito delle variazioni, sia per quanto riguarda le modalità di percezione che per quel che concerne la quantità dei fondi messe a disposizione.

Un esempio eloquente in questo senso riguarda il Bonus psicologo, che in questi giorni ha fatto molto discutere per la riduzione dei fondi da parte dei Governo Meloni in diverse regioni, per esempio in Umbria nell’anno precedente per questo tipo di incentivo erano stati stanziati ben 148mila euro, a cui se ne aggiunsero altri 223mila, per una cifra totale che arrivò sui 148mila euro. Quest’anno il Governo alla stessa Regione (e per lo stesso bonus) ha finanziato solamente 74 milioni di euro.

Manovra 2024, per il Bonus psicologo tagli in tutte le regioni

Una cifra nettamente inferiore che fa registrare, solo nella regione Umbria un taglio di circa 300mila euro. Stesso discorso vale anche per le altre regioni, che hanno visto un netto calo delle cifre da poter erogare per il bonus psicologo. Elementi non da poco se consideriamo che il disagio psicologico ultimamente è in forte crescita, in particolare quello giovanile. Le giovani generazioni hanno bisogno di essere ascoltate e supportate nel percorso di crescita. Per questo motivo è necessario sostenere interventi concreti di ascolto e sostegno psicologico nei confronti dei più giovani.

