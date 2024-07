Palermo, via al concorso per diplomati nel Comune di Pollina: cosa c’è da sapere

La selezione pubblica prevede l’assunzione di Istruttori amministrativo-contabili, da inquadrare nell’Area degli Istruttori.

In Sicilia, il Comune di Pollina, provincia di Palermo, ha indetto un concorso aperto a diplomati, volto alla copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico, la selezione pubblica prevede l’assunzione di Istruttori amministrativo-contabili, da inquadrare nell’Area degli Istruttori. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 7 agosto 2024.

I requisiti

Il Comune di Pollina ha dunque indetto un concorso per istruttori amministrativi diplomati. Possono partecipare alla selezione le persone in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni;

godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare;

idoneità fisica all'impiego;

conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

Inoltre i candidati devono essere in possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

La selezione

L’Amministrazione, in base al numero dei candidati iscritti, si riserva la facoltà di svolgere una prova preselettiva, mediante soluzione di test volti a verificare la preparazione dei candidati sulle materie oggetto delle successive prove d’esame La selezione si svolgerà attraverso due prove d’esame: una scritta e una orale.

Le prove si svolgeranno sulle seguenti materie:

Elementi in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Ordinamento delle autonomie locali;

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alle norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico;

Ordinamento del Pubblico impiego;

Responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti;

Cenni sulla disciplina dei contratti pubblici;

Normativa in materia di protezione dei dati personali;

Normativa in materia di trasparenza amministrativa D. Lgs 33 del 2013 e ss.mm.ii. e, in materia di anticorruzione L. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.

La domanda

La domanda di partecipazione al concorso per diplomati del Comune di Pollina deve essere presentata entro il 7 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. Per l’iscrizione i candidati dovranno provvedere (prima dell’invio definitivo della domanda) al versamento di euro 10,00 a titolo di contributo spese.

