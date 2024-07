Stefano Guerra, l’ex calciatore di 62 anni morto a causa della puntura di un’ape

L'atleta stava facendo volontariato quanto è stato punto dall'insetto cui era allergico.

Niente da fare per Stefano Guerra: l’ex calciatore 62enne è morto all’ospedale di Reggio Emilia, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo una reazione allergica a una puntura di ape.

Nato a Verona e cresciuto nel Vicenza, Guerra ha giocato in varie squadre tra cui la Reggiana, con cui conquistò la promozione nel 1989.

Stefano Guerra: morto a causa di un’ape

Stefano Guerra era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo la puntura di un’ape, insetto a cui era allergico. Stava, infatti, facendo volontariato quando l’insetto l’ha punto. Il 62enne, sapendo della propria allergia, ha subito chiesto aiuto, ma è andato in shock anafilattico: questo gli ha causato, successivamente, un infarto.

Già in passato gli era capitato di essere punto da un’ape ed era stato salvato dall’intervento tempestivo dei medici, ma stavolta purtroppo le sue condizioni erano più gravi. Nulla, infatti, hanno potuto fare per lui i sanitari accorsi. Stefano Guerra è arrivato in coma all’ospedale di Santa Maria Nuova a Reggio Emilia dove è successivamente morto.