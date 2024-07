Contrabbando di sigarette, scoperto a Catania flusso dalla Grecia: fermati 4 corrieri bielorussi

Ben 215 kg di sigarette sono state sequestrate, tre contrabbandieri arrestati e il quarto denunciato a piede libero.

Quattro cittadini bielorussi sono stati fermati all’aeroporto di Catania per contrabbando di sigarette in distinte operazioni compiute da aprile ad oggi. Lo rende noto un comunicato della guardia di finanza, con il quale si sottolinea l’importanza delle «attività istituzionali volte alla repressione dei reati tributari ed extra-tributari svolte quotidianamente presso l’aeroporto internazionale di Catania-Fontanarossa, sulla base di specifiche attività di analisi di rischio e di monitoraggio dei flussi passeggeri funzionali all’azione di contrasto al contrabbando extra-ispettivo di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.)». Ad eseguire i controlli il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del comando provinciale di Catania. L’obiettivo è garantire una pianificazione delle attività congiunte dirette a sottoporre ad un accurato screening i viaggiatori in arrivo nello scalo etneo con voli in transito o provenienti dalla Grecia.

L’indagine

I contrabbandieri provenienti da rotte balcaniche, al fine di eludere i controlli alla frontiera, cercano spesso di diversificare l’utilizzo dei vari aeroporti utili per entrare in Europa, puntando a scali di Paesi ove ritengono che i controlli doganali siano meno incisivi. Le attività di analisi e controllo hanno consentito di selezionare, presso lo scalo etneo, nel periodo aprile/luglio 2024, i quattro passeggeri, tutti di nazionalità bielorussa, uno dei quali proveniente da Salonicco con transito su Stoccarda, uno sempre da Salonicco ma con transito su Atene e due provenienti da Atene. Attraverso le analisi di rischio congiunte, applicative del protocollo d’intesa recentemente stipulato tra guardia dio finanza e Agenzia delle Dogane, è stato possibile identificare e controllare i bagagli dei quattro, che risultavano contenere tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sprovvisti di contrassegno di Stato.

Scattano sequestro ed arresti

Le sigarette sono state sequestrate, tre contrabbandieri arrestati e il quarto denunciato a piede libero. Sequestrate sigarette per 215 chili. A ciascuno dei quattro bielorussi verrà inoltre contestata una multa di 5,16 euro per ogni grammo di tabacco trasportato.

