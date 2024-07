All'età di 74 anni è morto l'ex rettore dell'Università degli Studi di Catania

All’età di 74 anni, è morto Antonino Recca, ex rettore dell’Università degli Studi di Catania. Malato da tempo, Recca aveva conseguito la Laurea in chimica nel 1973, per poi diventare professore ordinario prima e Magnifico Rettore dopo, nel 2006.

Chi era Antonino Recca

All’età di 74 anni è morto Antonino Recca, istituzione dell’ambito accademico di Catania ed ex rettore dell‘Università degli Studi di Catania. Laureato in chimica nel 1973 presso al facoltà etnea, per un periodo è stato assistente di chimica organica industriale e fisica tecnico. Successivamente, l’incarico a professore ordinario nel 1986, quindi la cattedra di Scienza e Tecnologia dei materiali presso la facoltà di Ingegneria. Dopo l’incarico di Preside della facoltà di Ingegneria dal 1999 al 2005, nel 2006 è stato eletto Magnifico Rettore dell’Università di Catania, carica mantenuta fino al 2013 dopo una nuova elezione.