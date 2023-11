VIDEO | Tragedia sfiorata nella Galleria Vittoria, spaventoso incidente tra tre auto

Si torna a dibattere sul tema della sicurezza stradale dopo un terrificante incidente sul Lungomare di Napoli, presumibilmente a causa dell'alta velocità.

Rocambolesco incidente nei pressi del Lungomare di Napoli, per l’esattezza all’esterno della Galleria Vittoria, dove lo scorso venerdì notte si sono scontrate tre auto.

Miracolosamente illese o comunque con ferite lievi le persone presenti nei tre veicoli. Il video di quanto accaduto, diffuso sul web, è diventato oggetto di dibattito sul tema della sicurezza stradale e in particolare sul presunto mancato rispetto dei limiti di velocità nella zona, particolarmente pericoloso per gli utenti della strada.

Incidente nella Galleria Vittoria a Napoli, il video è virale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro tra i tre veicoli: una tragedia sfiorata che fortunatamente, però, sembra non aver avuto gravi conseguenze (se non, naturalmente, i danni ai mezzi coinvolti).

La denuncia sui social

Il padre di uno dei ragazzi coinvolti avrebbe denunciato sui social la presunta alta velocità di uno dei mezzi coinvolti, verosimilmente causa del sinistro: “Nella notte l’estratto è stato mio figlio o meglio, l’auto di mio figlio, quando si è visto piombare dall’alto, un’altra autovettura con 4 persone a bordo, che percorrendo la galleria Vittoria a circa 200 km all’ora, carambolava su altre auto per andare diritto su via Arcoleo”. Questa è solo una parte della lunga lettera postata su Facebook dall’uomo, che ha anche inviato una formale richiesta di audizione alle Autorità sul tema della sicurezza stradale.

“Il fatto che la tragedia sia stata sfiorata solo per un pelo non autorizza a sottovalutare l’evento e a non considerarlo come un importante campanello d’allarme”, si legge nella lettera indirizzata alle Autorità preposte del Comune di Napoli.