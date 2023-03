Grave incidente in mattinata, ci sono feriti: interviene l’elisoccorso

Mattinata difficile a Licata, in provincia di Agrigento, dove si è verificato l'ennesimo grave incidente in Sicilia degli ultimi giorni.

Grave incidente stradale in via Gela a Licata (provincia di Agrigento) nella mattinata di oggi, sabato 11 marzo 2023.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 del mattino e le informazioni sull’accaduto sono ancora poche.

Incidente in via Gela a Licata, feriti gravi

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, due veicoli si sarebbero scontrati in via Gela. Sul posto, in seguito al violento impatto tra i due mezzi – un’auto Audi e una motoape – è intervenuto l’elisoccorso. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero due feriti. Per uno dei due sarebbe stato disposto il trasferimento urgente all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte nel sinistro, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per eseguire i rilievi di rito e ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L’inizio di questo fine settimana si sta rivelando particolarmente drammatico sul fronte degli incidenti stradali. Nelle scorse ore, infatti, si è verificato un sinistro mortale nel noto viale Regione Siciliana a Palermo: una donna di 49 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto. Nelle scorse ore, inoltre, a Licata un anziano è rimasto ferito dopo un altro incidente avvenuto in corso Umberto all’incrocio con corso Serrovira.

