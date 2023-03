Sangue sulle strade siciliane, travolta e uccisa da un’auto: donna trascinata per più di 20 metri

Incidente mortale lungo viale della Regione Siciliana a Palermo: la vittima è una donna di 49 anni.

Un incidente mortale avvenuto nella serata del 10 marzo in viale Regione Siciliana a Palermo ha posto fine alla vita di una donna di 49 anni, investita da un’auto. La vittima è Rosalia Osman.

La donna viveva a Ciaculli (località in provincia di Palermo) e pare che stesse rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.

Donna investita in viale Regione Siciliana: morta Rosalia Osman

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto – modello Hyundai – avrebbe travolto la 49enne lungo viale Regione Siciliana, per la precisione nei pressi dello svincolo di via Oreto in direzione Catania, poco dopo le 21. Il veicolo avrebbe trascinato la malcapitata per più di 20 metri. L’incidente, purtroppo, si è rivelato fatale per la donna.

Sul posto sono giunti – dopo aver ricevuto la segnalazione di quanto accaduto – gli operatori del 118 con due ambulanze, ma i soccorsi si sono rivelati insufficienti a salvare la vita di Rosalia Osman. Intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi di rito e ricostruire la dinamica dell’incidente mortale nel cuore di Palermo.

Questo inizio anno è stato particolarmente tragico sul fronte degli incidenti stradali. Lo stesso viale della Regione Siciliana a Palermo è stato teatro di terribili sinistri con esito mortale nelle ultime settimane: uno di questi lo scorso febbraio ha posto fine alla vita di Emanuele Grupposo, 50 anni, vittima di uno scontro tra un furgone e un camion della Rap.

Immagine di repertorio