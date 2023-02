Scontro mortale tra furgone e camion in viale Regione Siciliana: una vittima

L'ennesimo incidente mortale in Sicilia si verifica a Palermo, in viale Regione Siciliana: la prima ricostruzione dell'accaduto. La vittima è Emanuele Grupposo, 50 anni

Si registra l’ennesimo incidente mortale in Sicilia, questa volta in viale Regione Siciliana a Palermo: c’è una vittima in seguito a uno scontro tra un furgone e un camion della Rap.

La vittima è Emanuele Grupposo, 50 anni.

Incidente mortale in viale Regione Siciliana a Palermo

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta dell’accaduto, attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due mezzi – un furgone e un camion della Rap, azienda che si occupa di raccolta rifiuti a Palermo – si sarebbero scontrati violentemente in viale Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Catania.

In seguito all’impatto, avvenuto nel primo pomeriggio dell’1 febbraio nei pressi del Bingo Las Vegas, purtroppo uno dei due conducenti è deceduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e della sezione Infortunistica, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. In zona si registrano lunghe code a causa dell’incidente.

Non si tratta, purtroppo, del primo incidente grave di quest’anno nel capoluogo regionale. Proprio a inizio settimana, nella notte tra 29 e 30 gennaio, infatti, a Brancaccio si era verificato un altro sinistro che aveva provocato il ferimento di un 40enne.

Immagine di repertorio