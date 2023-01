Spaventoso incidente a Brancaccio, scontro tra due auto: grave 40enne

Ad avere la peggio il conducente della Fiat 500, soccorso e intubato dai sanitari del 118. La ricostruzione di quanto accaduto.

Si trova ricoverato in gravi condizioni un uomo di 40 anni rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto ieri sera in via Pecoraino, nel quartiere Brancaccio a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, una Fiat 500 e una Mercedes sarebbero entrate in collisione per cause ancora da accertare.

I soccorsi

A seguito dello scontro, la Fiat 500 è andata a schiantarsi contro un palo della luce. A bordo di questo mezzo vi era proprio l’uomo rimasto ferito, il quale è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in ospedale e intubato.

Gli occupanti dell’altra vettura, a quanto pare, non avrebbero rimediato ferite. Sono attualmente in corso le indagini da parte della Polizia Municipale per determinare la dinamica di quanto avvenuto.