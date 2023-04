Incidente Immobile: per il bomber distorsione alla colonna vertebrale e frattura di una costola

L'attaccante della Nazionale ha riportato delle importanti conseguenze a livello fisico dopo il bruttissimo incidente di questa mattina

Ha avuto delle conseguenze il grave incidente che ha visto come sfortunato protagonista il bomber della Lazio Ciro Immobile, investito nei pressi del Ponte Matteotti da un tram questa mattina mentre si trovava alla guida con le due figlie piccole a bordo.

L’attaccante, che sceso dalla vettura totalmente distrutta aveva lamentato sin da subito dolore al braccio e mano sanguinante, è stato sottoposto qualche minuto fa ad accertamenti clinici specifici che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra.

Ciro dovrà restare a riposo almeno 15 giorni, saltando così le sfide di campionato in programma contro Torino ed Inter: le bimbe, invece, stanno fortunatamente bene.

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Immobile

“Lo staff medico della S.S. Lazio – si legge – comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.”