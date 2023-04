Il “banale” tamponamento e la lite, vicesindaco Caruso finisce in ospedale

La prima ricostruzione dell'incidente, che avrebbe fatto finire il vicesindaco Anna Maria Caruso in ospedale.

Incidente e corsa in ospedale per Anna Maria Caruso, vicesindaco di Borgetto (in provincia di Palermo) e candidata per diventare prima cittadina del Comune alle amministrative del 2019.

L’episodio è avvenuto negli scorsi giorni nei pressi di via Monastero.

L’incidente, la lite e la corsa in ospedale per Anna Maria Caruso

La dinamica dei fatti rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, l’attuale vicesindaco di Borgetto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale di lieve entità tra due auto, la prima occupata da Caruso e la seconda con a bordo altre tre persone.

Pare che Anna Maria Caruso si sia trovata a frenare bruscamente a causa di alcuni ragazzini che giocavano in strada. Un’auto avrebbe tamponato il suo veicolo pochi secondi dopo. Nessun ferito grave. Purtroppo, però, il sinistro non è stato senza conseguenze: pare che la donna abbia riferito di essere stata aggredita dalle persone presenti nell’altro veicolo coinvolto nell’incidente. Al contrario, i tre occupanti della seconda auto avrebbero riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione dell’accaduto, di essere stati aggrediti dal marito e dal figlio di Anna Maria Caruso.

Sarebbero volati schiaffi e spintoni e Caruso sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure mediche e sarebbe finita all’ospedale di Partinico per un trauma cranico. Ferite, sembra, anche le altre tre persone coinvolte. Sono in corso gli accertamenti di rito sull’accaduto.

Fonte foto: Facebook – Anna Maria Caruso