Terribile incidente, auto contro un muro: morti 3 giovanissimi

Tra le vittime c'è anche una 13enne

Terribile incidente stradale nella serata di domenica nel territorio di Massafra (Taranto), sulla via per Martina Franca. Tre persone sono morte in un incidente.

Chi sono le vittime: sono tutti giovanissimi

Tre giovanissimi, tra cui una 13enne, sono morti: erano a bordo di una Opel Corsa che si è schiantata contro un muretto di cemento.

Una quarta persona è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Santissima Annunziata’ nel capoluogo jonico.

La ricostruzione

La vettura a bordo della quale viaggiavano si è schiantata contro un muro.

Sul posto è intervenuto il personale del servizio di soccorso ed emergenza 118, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.