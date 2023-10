Sedicenne in condizioni critiche dopo un incidente nel Messinese

A seguito dell'incidente il sedicenne si trova ricoverato in condizioni piuttosto critiche al Policlinico di Messina

Drammatico sinistro stradale nel Messinese durante la notte. Un giovane di 16 anni, G.R., a bordo della sua moto di ritorno da una festa verso casa avrebbe perso il controllo ed è caduto. Il tutto è successo intorno alle 3 del mattino.

La dinamica dell’incidente nel Messinese

Lo schianto contro l’asfalto è stato violentissimo, infatti il giovane ha perso i sensi fino all’intervento di un automobilista che è passato dal luogo dell’incidente, ovvero la Strada provinciale 176 in direzione di Castel di Lucio, zona sui Nebrodi.

Non appena è stato richiesto l’intervento dei soccorritori, i sanitari del 118 lo hanno trasportato presso l’ospedale di Mistretta. L’équipe di medici, tuttavia, comprendendo la drammaticità della situazione ne ha ordinato il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il sedicenne si trova ricoverato in condizioni piuttosto critiche – come riporta il Giornale di Sicilia.it.

Immagine d’archivio