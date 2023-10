Coppia di anziani salvati dalle fiamme dai carabinieri nel Catanese

I carabinieri hanno salvato due anziani da un appartamento in fiamme nel Catanese. L'intervento provvidenziale

La scorsa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, su disposizione della centrale operativa allertata da alcuni residenti di via Macello, sono intervenuti al civico numero 25 dove era stato segnalato un incendio, che si era sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano della palazzina.

Il salvataggio nel Catanese

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato un gruppo di persone all’esterno dell’immobile, che li ha informati della presenza di due anziani coniugi rimasti bloccati all’interno dell’appartamento in fiamme, dal quale fuoriuscivano dense colonne di fumo nero. Pertanto, i militari dell’Arma non hanno esitato a raggiungere l’appartamento in questione e grazie alla porta aperta sono riusciti ad entrare e a soccorrere marito e moglie, che hanno messo in sicurezza, guidandoli all’esterno del palazzo.

Intanto l’arrivo dei Vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento delle fiamme, mentre la coppia è stata affidata alle cure del 118 sopraggiunto e trasportata al Policlinico di Catania, fuori pericolo. Il pronto intervento dei carabinieri ha permesso di evitare una tragedia, con attimi di paura e tensione vissuti dagli abitanti del luogo, sono in corso accertamenti per verificare le cause del rogo.