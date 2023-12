Scontro tra minicar e auto in viale Regione Siciliana a Palermo: traffico in tilt

Nessun ferito, fortunatamente, ma tante code e disagi al traffico nel cuore del capoluogo regionale. La prima ricostruzione del sinistro.

Si registra un nuovo incidente in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Trabucco, a Palermo: tanti i disagi al traffico, ma per fortuna nessun ferito.

Incidente in viale Regione Siciliana a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati – per cause ancora da accertare e al vaglio degli inquirenti – due mezzi: una Minicar e un’auto. Fortunatamente non vi sarebbero state conseguenze gravi per i conducenti e le persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Palermo per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. L’incidente ha provocato un rallentamento del traffico nella zona interessata.

La tragedia nel Catanese

Si è concluso, purtroppo, tragicamente un altro incidente, avvenuto ieri mattina a San Pietro Clarenza (CT): in seguito allo scontro tra un’auto e uno scooter lungo via Palermo è morto un ragazzo di appena 19 anni, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Purtroppo per il ragazzo, Marco Cocuzza, non c’è stato nulla da fare.

Ferito il conducente del veicolo, trasferito all’ospedale Policlinico di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Immagine di repertorio