Incidente mortale di San Pietro Clarenza, la vittima ha solo 19 anni: chi è

Marco Cocuzza è il giovane che ha perso la vita nel tremendo incidente che si è verificato ieri a San Pietro Clarenza. Soccorsi inutili.

È Marco Cocuzza, 19enne frequentante il Polivalente di San Giovanni La Punta, la vittima dell’incidente stradale mortale che si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, in via Palermo a San Pietro Clarenza, nel Catanese.

Morte Marco Cocuzza, soccorsi inutili

La vittima si trovava in sella al proprio scooter Honda SH quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro una Citroen C2 condotta da un anziano di 85 anni. L’impatto è stato molto violento e a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.

Marco Cocuzza è infatti deceduto sul posto. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Policlinico di Catania per maggiori accertamenti. Per lui non si parlerebbe di rischio per la vita.

Sul punto dove si è consumata la tragedia si sono presentati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per la ricostruzione della dinamica e la gestione del traffico.