San Pietro Clarenza (CT), lo scooter si schianta con una Citroen: muore giovane centauro

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 per salvargli la vita

La mattinata di San Pietro Clarenza, comune della città metropolitana di Catania, viene scossa da un tragico incidente. In via Palermo, la collisione tra due veicoli ha finito per coinvolgere una Citroen C2 e un Honda SH. A causa del violento scontro ha perso la vita un giovane di 19 anni (inziali M.C). Secondo una prima ricostruzione, il suo scooter Honda SH si sarebbe scontrato contro un’auto che arrivava dalla corsia opposta.

Indagini in corso

La strada, dopo i rilievi, è stata riaperta al traffico. A poco sono valsi i soccorsi del personale del 118; per il giovane non c’è stato nulla da fare se non constatarne la morte. La scena dell’incidente è stata tempestivamente presidiata da vigili urbani e carabinieri, che hanno chiuso la strada per le indagini del caso.